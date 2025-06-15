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Израиль

Опубликовано имя одной из погибших в результате обстрела в Бат-Яме

время публикации: 15 июня 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 21:32
Опубликовано имя одной из погибших в результате обстрела в Бат-Яме
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Разрешено к публикации имя одной из семи погибших в результате обстрела в Бат-Яме. Это Эфрат Саранга, 44 года.

Имя было опубликовано мэрией Бат-Яма.

Обстрел из Ирана был осуществлен в ночь на 15 июня. Погибли семь человек и еще трое считаются пропавшими без вести.

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