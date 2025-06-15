Опубликовано имя одной из погибших в результате обстрела в Бат-Яме
время публикации: 15 июня 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 21:32
Разрешено к публикации имя одной из семи погибших в результате обстрела в Бат-Яме. Это Эфрат Саранга, 44 года.
Имя было опубликовано мэрией Бат-Яма.
Обстрел из Ирана был осуществлен в ночь на 15 июня. Погибли семь человек и еще трое считаются пропавшими без вести.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 15 июня 2025