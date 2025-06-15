x
15 июня 2025
|
последняя новость: 18:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июня 2025
|
15 июня 2025
|
последняя новость: 18:11
15 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Под завалами обнаружено тело женщины, число погибших в Бат-Яме выросло до семи человек

Погибшие
время публикации: 15 июня 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 17:03
Под завалами обнаружено тело женщины, число погибших в Бат-Яме выросло до семи человек
Yonatan Sindel/Flash90

В ходе поисково-спасательной операции на месте прямого попадания иранской баллистической ракеты в многоэтажный жилой дом обнаружено тело женщины без признаков жизни. Она входила в перечень троих пропавших без вести, которых разыскивали на месте обрушившегося дома.

Таким образом, количество погибших в результате ракетного обстрела в Бат-Яме выросло до семи человек, сообщает КАН. С начала войны "Народ как лев" в результате атак из Ирана погибли 14 человек. Имена жертв атаки по Бат-Яму пока не были опубликованы.

Продолжаются поисково-спасательные работы, пропавшими без вести остаются два человека.

Напомним, ранее высокопоставленный представитель Командования тылом сообщил, что в результате прямого попадания иранской ракеты с боевой частью в сотни килограммов часть жилого дома полностью обрушилась.

Он подчеркнул также, что в многоквартирном доме, который подвергся атаке, были защищенные помещения на каждом этаже, а в нижней части здания было бомбоубежище.

"Те, кто находился в защищенных помещениях, не пострадали, даже если они были заблокированы – их удалось эвакуировать без травм, – подчеркнул он. – Погибшие не находились в защищенных помещениях".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2025

3-й день войны с Ираном: многочисленные жертвы в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 15 июня 2025

Последствия иранских ракетных атак в Израиле. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2025

Командование тылом: никто из погибших в Бат-Яме не был в защищенной комнате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2025

Пропавшими без вести в Бат-Яме остаются три человека: четверых нашли в больницах