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Израиль

Нетаниягу осудил израильтян, радовавшихся гибели жителей арабской Тамры

Иран
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 15 июня 2025 г., 19:19 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 19:41
Нетаниягу осудил израильтян, радовавшихся гибели жителей арабской Тамры
David Cohen/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил видео, снятое во время иранского ракетного удара, когда одна из ракет упала в деревне Тамра. Снимавший это видео за кадром с восторгом кричит: "На деревню! На деревню!"

"Четверо наших граждан погибли в Тамре. Я слышал ликующие возгласы и с отвращением осуждаю это. Ракета не делает различий. Она поражает как евреев, так и арабов", - сказал Биньямин Нетаниягу в своем ежедневном видеообращении.

Отметим, что в результате ракетного обстрела в ночь на 15 июня в Тамре погибли: Манар аль-Касем Абу аль-Хиджа Катиб, ее две дочери Хала Катиб (13) и Шада Катиб (20), а также их родственница Манар Диаб Катиб.

После сообщения о жертвах в арабской деревне в социальных сетях на иврите появилось множество комментариев от израильтян, в которых не было сочувствия к жертвам, а наоборот – выражалась радость.

Отметим, что многие жители деревни Тамра имеют медицинские специальности и работают в больницах в центре страны, где они оказывают помощь раненым.

Днем 15 июня несколько жителей деревни обратились к израильским СМИ, чтобы высказать возмущение по поводу "расистских высказываний" израильтян.

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