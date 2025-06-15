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Израиль

Жертвы ракетного обстрела в Тамре: три женщины и девочка. Опубликованы имена

время публикации: 15 июня 2025 г., 03:59 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 04:06
Жертвы ракетного обстрела в Тамре: три женщины и девочка. Опубликованы имена
David Cohen/Flash90

Опубликованы имена трех женщин и девочки, погибших в результате иранского ракетного обстрела в города Тамра, в Западной Галилее.

Это Манар аль-Касем Абу аль-Хиджа Катиб, ее две дочери Хала Катиб (13) и Шада Катиб (20), а также их родственница Манар Диаб Катиб.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала о 10 легкораненых. Пострадавшие доставлены в больницы Хайфы и Нагарии.

Кроме того, была оказана помощь еще 10 людям в состоянии нервного шока.

Помимо этого, в других районах на севере еще два человека получили во время обстрела легкие осколочные ранения.

В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.

Общее число жертв ракетных обстрелов из Ирана с 13 июня возросло до восьми.

Израиль
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