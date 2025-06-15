Нетаниягу объявил о ликвидации главы разведки КСИР Мохаммада Каземи

В своем первом интервью после начала войны с Ираном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил о ликвидации главы разведки "Корпуса стражей исламской революции" бригадного генерала Мохаммада Каземи и его заместителя.

В программе Брета Байера Special Report на телеканале Fox News, отвечая на вопрос о целях операции и о том, является ли одной из ее целей смена режима в Иране, Нетаниягу сказал, что "смена режима безусловно может стать одним из результатов, поскольку иранский режим слаб".

Израильский премьер-министр также сказал, что еврейское государство "не допустит второго Холокоста" и готово сделать все необходимое для устранения двух экзистенциальных угроз – ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет.

При этом Нетаниягу отметил, что Израиль действовал не только для того, чтобы защитить себя, но весь мир.

Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР Мохаммада Каземи и двух высокопоставленных офицеров разведки Хасана Мохакака и Мохсена Багери.