Управление тылом продлило запрет на работу учреждений и школ до 17 июня
время публикации: 15 июня 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 20:10
Управление тылом продлило действие запрета на работу учреждений и учебных заведений до 20:00 вторника, 17 июня.
По всей территории страны запрещены любые массовые мероприятия, пляжи закрыты. Все офисы и учреждения закрыты. Любая деятельность образовательных учреждений запрещена.
Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.