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Израиль

Управление тылом продлило запрет на работу учреждений и школ до 17 июня

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 15 июня 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 20:10
Управление тылом продлило запрет на работу учреждений и школ до 17 июня
Пресс-служба ЦАХАЛа

Управление тылом продлило действие запрета на работу учреждений и учебных заведений до 20:00 вторника, 17 июня.

По всей территории страны запрещены любые массовые мероприятия, пляжи закрыты. Все офисы и учреждения закрыты. Любая деятельность образовательных учреждений запрещена.

Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.

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