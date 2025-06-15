Разрешено к публикации имя второго похищенного, тело которого было возвращено из сектора Газы

С разрешения семьи разрешено к публикации имя похищенного, тело которого на прошлой неделе было возвращено из сектора Газы в Израиль. Это старший сержант запаса Авив Ацили.

Утром 7 октября Авив Ацили, являвшийся членом отряда самообороны, участвовал в боях с террористами. Он погиб в бою, а его тело было похищено в сектор Газы боевиками "Исламского джихада".

11 июня в ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы были доставлены тела двух заложников. Имя одного из них – 59-летнего Яира Яакова, было опубликовано в тот же день. Семья Авива Ацили до сегодняшнего дня возражала против публикации его имени, чтобы избежать публичности.