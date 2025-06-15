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Израиль

Разрешено к публикации имя второго похищенного, тело которого было возвращено из сектора Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 15 июня 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 20:04
Разрешено к публикации имя второго похищенного, тело которого было возвращено из сектора Газы
Штаб семей похищенных

С разрешения семьи разрешено к публикации имя похищенного, тело которого на прошлой неделе было возвращено из сектора Газы в Израиль. Это старший сержант запаса Авив Ацили.

Утром 7 октября Авив Ацили, являвшийся членом отряда самообороны, участвовал в боях с террористами. Он погиб в бою, а его тело было похищено в сектор Газы боевиками "Исламского джихада".

11 июня в ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы были доставлены тела двух заложников. Имя одного из них – 59-летнего Яира Яакова, было опубликовано в тот же день. Семья Авива Ацили до сегодняшнего дня возражала против публикации его имени, чтобы избежать публичности.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2025

В ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы возвращено тело Яира Яакова