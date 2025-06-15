Ночью ЦАХАЛ перехватил около 100 иранских ракет, но несколько ракет упали в жилых районах

В ночь на 15 июня, по данным ЦАХАЛа, из Ирана в сторону Израиля было два ракетных залпа, в общей сложности было выпущено около 100 ракет. Большинство из них израильские системы ПРО перехватили.

Одновременно были перехвачены десятки ударных беспилотников – в том числе в Иорданской долине, Самарии, Араве и Негеве.

Однако несколько ракет упали в жилых районах в Бат-Яме, Реховоте, Тамре и других населенных пунктах. Множество погибших и раненых.