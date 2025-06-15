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Израиль

Ночью ЦАХАЛ перехватил около 100 иранских ракет, но несколько ракет упали в жилых районах

Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 15 июня 2025 г., 06:07 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 06:13
Ночью ЦАХАЛ перехватил около 100 иранских ракет, но несколько ракет упали в жилых районах
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 15 июня, по данным ЦАХАЛа, из Ирана в сторону Израиля было два ракетных залпа, в общей сложности было выпущено около 100 ракет. Большинство из них израильские системы ПРО перехватили.

Одновременно были перехвачены десятки ударных беспилотников – в том числе в Иорданской долине, Самарии, Араве и Негеве.

Однако несколько ракет упали в жилых районах в Бат-Яме, Реховоте, Тамре и других населенных пунктах. Множество погибших и раненых.

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