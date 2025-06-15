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Израиль

Отменены слушания Баарав-Миары перед увольнением

Верховный суд/БАГАЦ
Юрсоветник правительства
время публикации: 15 июня 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 13:46
Отменены слушания Баарав-Миары перед увольнением
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство не представило в Высший суд справедливости (БАГАЦ) ответ на апелляцию против увольнения юридического советника правительства. В связи с этим, отменены слушания, которые должны были состояться 17 июня.

Напомним, что правительство приняло решение об увольнении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары в обход комиссии по отбору кандидатов на высшие государственные должности. Вместо этой комиссии правительство создало министерский форум, который должен был провести слушания Гали Баарав-Миары. Они были назначены на 17 июня.

Противники увольнения юридического советника правительства подали апелляцию, и судья Верховного суда Ноам Солберг распорядился представить ответ не позднее 15 июня. После того, как правительство не представило ответ, слушания были отменены.

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Увольнение Баарав-Миары: БАГАЦ потребовал ответа от правительства