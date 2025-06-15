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Израиль

Внимание, розыск: пропал учащийся интерната 16-летний Ярин Захария

Полиция
Розыск
время публикации: 15 июня 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 13:30
Внимание, розыск: пропал учащийся интерната 16-летний Ярин Захария
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего подростка, который живет и учится в интернате "Рехасим" в Нетании. 16-летний Ярин Захария вышел из интерната почти две недели назад, 3 июня, и с тех пор от мальчика не было известий.

Приметы пропавшего: рост 171 см, светлый оттенок кожи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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