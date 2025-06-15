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Израиль

В больницу "Вольфсон" поступили 65 пострадавших при ракетном обстреле Бат-Яма

Больницы
время публикации: 15 июня 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 08:41
В больницу "Вольфсон" поступили 65 пострадавших при ракетном обстреле Бат-Яма
Yossi Aloni/Flash90

Представители больницы "Вольфсон" сообщают, что в отделение неотложной помощи больницы поступили ночью и ранним утром 65 пострадавших при попадании иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние семерых пострадавших определяется как средней степени тяжести.

По оценкам спасательных служб, под завалами в настоящее время находятся не менее 20 человек, с которыми нет связи. На месте крушения работают поисково-спасательные службы, включая армию, пожарную охрану, МАДА, "Ихуд Ацала" и ЗАКА.

Подчеркивается необходимость соблюдать рекомендации Командования тылом и заходить в защищенное пространство во время тревоги: это спасает жизни.

Израиль
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