В больницу "Вольфсон" поступили 65 пострадавших при ракетном обстреле Бат-Яма

Представители больницы "Вольфсон" сообщают, что в отделение неотложной помощи больницы поступили ночью и ранним утром 65 пострадавших при попадании иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние семерых пострадавших определяется как средней степени тяжести.

По оценкам спасательных служб, под завалами в настоящее время находятся не менее 20 человек, с которыми нет связи. На месте крушения работают поисково-спасательные службы, включая армию, пожарную охрану, МАДА, "Ихуд Ацала" и ЗАКА.

Подчеркивается необходимость соблюдать рекомендации Командования тылом и заходить в защищенное пространство во время тревоги: это спасает жизни.