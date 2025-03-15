ПИЦ: в Дженине спецназ ПА обстрелял "гражданский автомобиль"

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в ночь на 15 марта спецслужбы Палестинской администрации открыли огонь по "гражданскому автомобилю" в Дженине. В результате обстрела есть раненые.

ПИЦ отмечает, что спецназ полиции ПА действует в Дженине одновременно с израильскими военными, оказывая содействие спецслужбам Израиля.

Ранее полиция ПА неоднократно осуществляла аресты лидеров "Батальонов Дженина" в то время, когда в Дженине ЦАХАЛ проводит масштабную операцию "Железная стена". Сообщалось и о том, что спецназ полиции ПА ликвидировал нескольких лидеров боевиков.