x
15 марта 2025
|
последняя новость: 08:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 марта 2025
|
15 марта 2025
|
последняя новость: 08:13
15 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ПИЦ: в Дженине спецназ ПА обстрелял "гражданский автомобиль"

время публикации: 15 марта 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 06:57
ПИЦ: в Дженине спецназ ПА обстрелял "гражданский автомобиль"
AP Photo/Majdi Mohammed

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в ночь на 15 марта спецслужбы Палестинской администрации открыли огонь по "гражданскому автомобилю" в Дженине. В результате обстрела есть раненые.

ПИЦ отмечает, что спецназ полиции ПА действует в Дженине одновременно с израильскими военными, оказывая содействие спецслужбам Израиля.

Ранее полиция ПА неоднократно осуществляла аресты лидеров "Батальонов Дженина" в то время, когда в Дженине ЦАХАЛ проводит масштабную операцию "Железная стена". Сообщалось и о том, что спецназ полиции ПА ликвидировал нескольких лидеров боевиков.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2025

ПИЦ: в Дженине спецназ ПА застрелил разыскиваемого за экстремизм