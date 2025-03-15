"Аль-Джазира": Израиль требует от ХАМАСа освобождения 11 живых заложников

Катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в руководстве террористической организации ХАМАС сообщил, каковы требования Израиля по продолжению режима прекращения огня в Газе.

Согласно источнику в ХАМАСе, власти Израиля требуют отпустить 11 живых заложников (включая гражданина США Идана Александра) и передать тела 16 погибших заложников (включая тела четырех граждан США) в обмен на продолжение режима прекращения огня в Газе, возобновление поставок гуманитарной помощи и электроэнергии, освобождение из израильских тюрем 110 террористов-убийц, отбывающих пожизненное заключение, и еще 1100 задержанных за время боевых действий в Газе.

ХАМАС на эти условия не соглашался.

Ранее ХАМАС официально заявил о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США. Речь идет об освобождении 21-летнего Идана Александра, а также о возвращении тел четырех убитых террористами заложников – Итая Хена, Омера (Максима) Неутры и супругов Гада Хагая и Джуди Вайнштейн.

Именно такой сценарий обсуждался в ходе прямых переговоров специального посланника США по делам заложников Адама Бёлера с одним из лидеров ХАМАСа Халилем аль-Хайей.

ХАМАС также объявил, что "подтверждает свою абсолютную готовность начать переговоры и достичь соглашения по второй фазе".

Из заявления ХАМАСа непонятно, когда и на каких условиях планируется отпустить Идана Александра и передать тела. Что требует ХАМАС в обмен на эту уступку американцам, пока тоже неизвестно. Но в руководстве ХАМАСа дали понять: "формула обмена" изменится.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу после заявления ХАМАСа о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США опубликовал комментарий. "В то время как Израиль принял "план Виткоффа", ХАМАС продолжает отказываться и не сдвинулся ни на миллиметр. В то же время он продолжает заниматься манипуляциями и психологической войной. Премьер-министр соберет министерскую группу в субботу вечером, чтобы получить подробный отчет от переговорной группы и принять решение о следующих шагах по освобождению заложников", – сказано в заявлении офиса Нетаниягу.

Стив Виткофф, посланник президента США на Ближнем Востоке, прокомментировал предложение США о продлении перемирия в Газе. По его словам, это позволит вести переговоры о прекращении огня на постоянной основе. "Предложение должно быть реализовано как можно скорее, и американо-израильский гражданин Идан Александр должен быть освобожден. К сожалению, ХАМАС публично заявляет о своей гибкости, но втайне выдвигает совершенно невыполнимые требования. В ХАМАСе знают, что США отреагируют, если установленный срок истечет, а предложение не будет принято", – говорится в заявлении.

8 марта издание New York Times опубликовало данные расследования, согласно которому 41 заложник, похищенный живым и увезенный в сектор Газы 7 октября 2023 года, погиб за время войны. Вывод основан на расследованиях Армии обороны Израиля, судебно-медицинских экспертизах, интервью с высокопоставленными израильскими чиновниками и родственниками жертв. Согласно публикации, одни были убиты ХАМАСом, другие погибли в результате атак ЦАХАЛа, а причина смерти некоторых неизвестна.