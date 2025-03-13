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Израиль

Лидеры друзской общины Сирии прибывают с визитом к друзам Израиля

Сирия
Друзы
время публикации: 13 марта 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 14:37
Лидеры друзской общины Сирии прибывают с визитом к друзам Израиля
AP Photo/Leo Correa

Делегация высокопоставленных представителей друзской общины Сирии встретится в пятницу, 14 марта, с лидерами друзской общины Израиля. Визит, в котором принимают участие около 100 шейхов, продлится сутки.

Визит начнется со встречи в доме лидера друзской общины в Джулисе шейха Муафака Тарифа, после чего делегация отправится в деревню Хиттин к могиле пророка Шуайба. На следующий день группа посетит Пкиин и друзские населенные пункты на Голанских высотах.

Визит полностью согласован с различными органами в Израиле, и его успех должен привести к дальнейшим визитам религиозных деятелей в ближайшим будущем.

За последние недели Израиль доставил друзам в Сирии около 10 тысяч коробок с гуманитарной помощью.

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