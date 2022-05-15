На фоне публикаций данных о друзском офицере Либерман призвал к изменению закона о национальном характере государства

Утром в воскресенье, 15 мая, министр финансов и глава партии НДИ Авигдор Либерман призвал внести изменения в закон о национальном характере государства.

"Есть явное противоречие между настоящей версией закона и похвалами герою Израиля подполковнику Махмуду Хир ад-Дину", - заявил Либерман.

Напомним, ЦАХАЛ разрешил к публикации имя и фотографии "подполковника М.", героически погибшего в 2018 году в ходе секретной операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газы. Это был 41-летний Махмуд Хир ад-Дин.

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Подполковник Махмуд Хир ад-Дин был командиром подразделения специальных операций разведывательного отдела ЦАХАЛа.

Он погиб 11 ноября 2018 года. После того, как автомобиль спецназовцев был заблокирован боевиками ХАМАСа, Махмуд Хир ад-Дин вышел из машины и первым открыл огонь, вызвав весь ответный огонь на себя. Это позволило остальным спецназовцам покинуть машину и вступить в бой. Подполковник, получивший множественные огнестрельные ранения, погиб. Майор, вышедший следом за ним, ликвидировал троих боевиков, после чего попытался вернуться к машине и забрать тело Махмуда, однако был ранен. Вскоре после этого на место прибыли спасательное подразделение 669 и силы прикрытия. Пилоту вертолета, несмотря на массированный обстрел, удалось посадить машину и принять на борт спецназовцев, включая раненого и тело погибшего.