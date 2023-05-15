Закрытие визовых отделов МВД: существующие визы продлевают, но новые не оформляют

В связи с так называемым "марафоном загранпаспортов", объявленным в четырех отделениях Управления регистрации населения в Израиле, работа визовых отделов прекратилась не только в этих отделениях, но и в других отделениях страны.

Это связано с тем, что сотрудников переводят на оформление загранпаспортов.

В связи с этим в Управлении регистрации населения продлили срок действия виз продлен для всех, чей текущий статус истекает до 30 сентября 2023 года. Речь идет о рабочей визе B1 и о визах A1, А2, А3, А4, ВНЖ, А5. Проверка нашей редакции показала, что о продлении срока действия виз Управления регистрации населения и иммиграции сообщает, присылая СМС-сообщение.

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Однако те люди, у которых визы еще нет, оформить визу в ближайшее время не смогут. Пока неизвестно, когда визовые отделы снова начнут работать и принимать посетителей.

Офис адвоката Алекса Зернопольского объясняет, что в связи с прекращением работы визовых отделов пострадают целые группы населения.

В частности, это те, кто находится в процессе легализации и получения израильского гражданства, но теперь не смогут еще длительное время перейти на следующий этап процесса.

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Нельзя будет открыть дело по воссоединению семей. В эту категорию входят люди, которые хотят воссоединиться с пожилыми родителями, детьми, супругами.

Потенциальные репатрианты, которые уже приехали в Израиль, однако столкнулись с тем, что министерство алии и интеграции без предварительного предупреждения отменило процесс ускоренной репатриации для граждан России и Беларуси, не смогут подать заявление на репатриацию обычным путем.

В Управлении регистрации населения нашей редакции продолжают заявлять, что "не игнорируют эту проблему и работают над ее решением". О конкретных решениях проблемы, помимо решения о продлении существующих виз, в Управлении не сообщают.

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