ЦАХАЛ расширяет зону военной операции на севере Газы: местных жителей призвали эвакуироваться

В среду, 15 мая, ЦАХАЛ призвал жителей кварталов Маншия и Шайх Зайд (район Джабалии, север сектора Газы) эвакуироваться в безопасные районы на западе города Газа.

Данный призыв связан с тем, что силы 98-й дивизии, включая 7-ю и 460-ю бригады, уже действуют в центре Джабалии и расширяют зону военной операции.