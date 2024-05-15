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Израиль

ЦАХАЛ расширяет зону военной операции на севере Газы: местных жителей призвали эвакуироваться

время публикации: 15 мая 2024 г., 15:30 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 15:34
ЦАХАЛ расширяет зону военной операции на севере Газы: местных жителей призвали эвакуироваться
Пресс-служба ЦАХАЛа

В среду, 15 мая, ЦАХАЛ призвал жителей кварталов Маншия и Шайх Зайд (район Джабалии, север сектора Газы) эвакуироваться в безопасные районы на западе города Газа.

Данный призыв связан с тем, что силы 98-й дивизии, включая 7-ю и 460-ю бригады, уже действуют в центре Джабалии и расширяют зону военной операции.

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