ЦАХАЛ расширяет зону военной операции на севере Газы: местных жителей призвали эвакуироваться
время публикации: 15 мая 2024 г., 15:30 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 15:34
В среду, 15 мая, ЦАХАЛ призвал жителей кварталов Маншия и Шайх Зайд (район Джабалии, север сектора Газы) эвакуироваться в безопасные районы на западе города Газа.
Данный призыв связан с тем, что силы 98-й дивизии, включая 7-ю и 460-ю бригады, уже действуют в центре Джабалии и расширяют зону военной операции.
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