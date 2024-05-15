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ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали за сутки около 80 целей в секторе Газы. Видео

время публикации: 15 мая 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 10:44
ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали за сутки около 80 целей в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы 98-й дивизии, включая 7-ю и 460-ю бригады, действуют в центре Джабалии, на севере сектора Газы. Силы 162-й дивизии, включая бригады "Гивати" и 401-й бригады, действуют на востоке Рафиаха и в районе КПП "Рафиах". Силы 99-й дивизии, а также 2-й бригады ведут бои в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 80 целей в секторе Газы.

В Джабалии за сутки ликвидировано множество боевиков террористических группировок. В частности, ударом с воздуха были уничтожены террористы, обстрелявшие вчера вечером Сдерот.

На востоке Рафиаха бойцы бригады "Гивати" атаковали тренировочную базу террористов, ликвидировав в ближнем бою многих боевиков. Найдено оружие.

Бойцы бригады "Нахаль" завершили действия в районе Зайтун и готовятся к дальнейшим наступательным действиям. Бойцы 2-й бригады продолжают действовать в районе Зайтуна.

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