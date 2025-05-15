Полиция задержала девять участников антивоенного митинга в Хайфе
время публикации: 15 мая 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 20:44
На улице Бен-Гурион в Хайфе состоялся митинг, участники которого требовали прекращения боевых действий в секторе Газы. Антивоенные плакаты участников были написаны на иврите и арабском.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что проведение этого митинга не было заранее согласовано, а плакаты и "кричалки" участников, осуждающие действия Израиля в Газе, могли нарушить общественное спокойствие.
После того, как демонстранты отказались подчиниться и покинуть место, полицейские приступили к разгону митинга, девять его участников задержаны.