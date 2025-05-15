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Израиль

Полиция задержала девять участников антивоенного митинга в Хайфе

Полиция
Газа
Война с ХАМАСом
Акции протеста
время публикации: 15 мая 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 20:44
Полиция задержала девять участников антивоенного митинга в Хайфе
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Бен-Гурион в Хайфе состоялся митинг, участники которого требовали прекращения боевых действий в секторе Газы. Антивоенные плакаты участников были написаны на иврите и арабском.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что проведение этого митинга не было заранее согласовано, а плакаты и "кричалки" участников, осуждающие действия Израиля в Газе, могли нарушить общественное спокойствие.

После того, как демонстранты отказались подчиниться и покинуть место, полицейские приступили к разгону митинга, девять его участников задержаны.

Израиль
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