Полиция задержала девять участников антивоенного митинга в Хайфе

На улице Бен-Гурион в Хайфе состоялся митинг, участники которого требовали прекращения боевых действий в секторе Газы. Антивоенные плакаты участников были написаны на иврите и арабском.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что проведение этого митинга не было заранее согласовано, а плакаты и "кричалки" участников, осуждающие действия Израиля в Газе, могли нарушить общественное спокойствие.

После того, как демонстранты отказались подчиниться и покинуть место, полицейские приступили к разгону митинга, девять его участников задержаны.