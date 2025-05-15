ХАМАС посылает Трампу сигналы о готовности отказаться от контроля над Газой

Член политбюро террористической организации ХАМАС Басем Наим подтвердил в четверг, 15 мая, что группировка ведет прямые переговоры с США по поводу войны в секторе Газы и надеется на то, что президент США Дональд Трамп сможет выступить посредником в соглашении.

В беседе с британской сетью SKY News Наим заявил, что ХАМАС представил свои предложения как через посредников, так и напрямую "через некоторых представителей американской администрации".

Он повторил ранее уже звучавшие заявления, что ХАМАС "призывает к обмену пленными, полному выводу израильских сил с территории сектора Газы, обеспечению доступа всей гуманитарной помощи в Газу и к восстановлению сектора Газы без принудительной миграции населения".

По его словам, ХАМАС также сообщил американцам, что готов "вновь немедленно передать управление сектором Газы, если это приведет к завершению войны". ХАМАС "принимает египетское предложение, говорящее о формировании независимой и политически не аффилированной палестинской администрации для управления сектором Газы".

"А пока мы являемся оккупированным народом, у нас есть полное право защищаться и противостоять оккупации всеми средствами, включая сопротивление", – подчеркнул он.