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Израиль

В Иерусалиме полиция разгоняет участников антивоенного митинга

Акции протеста
время публикации: 09 апреля 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 19:41
В Иерусалиме полиция разгоняет участников антивоенного митинга
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На площади Париж в Иерусалиме собрались десятки активистов движения Free Jerusalem, чтобы потребовать немедленного прекращения боевых действий в Газе. Под бой барабанов демонстранты скандируют: "Хватит войны!".

Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что полиция применила силу для разгона митиргующих. Полицейские вырывают из рук демонстрантов плакаты.

Израиль
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