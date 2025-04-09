В Иерусалиме полиция разгоняет участников антивоенного митинга
время публикации: 09 апреля 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 19:41
На площади Париж в Иерусалиме собрались десятки активистов движения Free Jerusalem, чтобы потребовать немедленного прекращения боевых действий в Газе. Под бой барабанов демонстранты скандируют: "Хватит войны!".
Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что полиция применила силу для разгона митиргующих. Полицейские вырывают из рук демонстрантов плакаты.
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