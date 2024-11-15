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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам в Бейруте

время публикации: 15 ноября 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 07:32
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам в Бейруте
Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам в Аль-Гбейри, одном из районов Дахии – южного пригорода Бейрута, населенного в основном шиитами и являющегося оплотом "Хизбаллы".

Удару предшествовало предупреждение об эвакуации, опубликованное пресс-секретарем ЦАХАЛа на арабском языке полковника Авихая Эдраи.

"Вы находитесь вблизи объектов и учреждений, принадлежащих "Хизбалле", – указывает Эдраи. – ЦАХАЛ в ближайшее время будет действовать против этих объектов. Ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров".

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