ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам в Бейруте
время публикации: 15 ноября 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 07:32
Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам в Аль-Гбейри, одном из районов Дахии – южного пригорода Бейрута, населенного в основном шиитами и являющегося оплотом "Хизбаллы".
Удару предшествовало предупреждение об эвакуации, опубликованное пресс-секретарем ЦАХАЛа на арабском языке полковника Авихая Эдраи.
"Вы находитесь вблизи объектов и учреждений, принадлежащих "Хизбалле", – указывает Эдраи. – ЦАХАЛ в ближайшее время будет действовать против этих объектов. Ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров".