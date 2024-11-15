Опрос "Mаарива": коалиция сокращается до 48 мандатов

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 23 мандата, столько же, сколько неделю назад.

Партии "Махане Мамлахти" и НДИ укрепляются на мандат каждая, набирая, соответственно, 20 и 15 мандатов.

"Еш Атид" теряет мандат и с 14 мандатами отодвигается на четвертое место. У "Демократим" – 13 мандатов, у ШАС – 10, у "Оцма Йегудит" – 8, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Ционут Датит" не проходит электоральный барьер.

В общей сложности партии действующей коалиции набирают 48 мандатов.