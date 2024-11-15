Опрос "Mаарива": коалиция сокращается до 48 мандатов
время публикации: 15 ноября 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 07:20
Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 23 мандата, столько же, сколько неделю назад.
Партии "Махане Мамлахти" и НДИ укрепляются на мандат каждая, набирая, соответственно, 20 и 15 мандатов.
"Еш Атид" теряет мандат и с 14 мандатами отодвигается на четвертое место. У "Демократим" – 13 мандатов, у ШАС – 10, у "Оцма Йегудит" – 8, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.
"Ционут Датит" не проходит электоральный барьер.
В общей сложности партии действующей коалиции набирают 48 мандатов.