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Израиль

ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали объекты "Хизбаллы" в Дахии

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 ноября 2024 г., 23:07 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 23:15
ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали объекты "Хизбаллы" в Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа осуществили четвертую волну атак на террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в пригороде Бейрута Дахия.

Удары были нанесены по оперативным штабам террористов, складам оружия и другим объектам террористической организации.

Как всегда, ЦАХАЛ предварительно публиковал предупреждения о готовящихся ударах, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 ноября 2024

ВВС ЦАХАЛа осуществили третью волну атак на объекты "Хизбаллы" в районе Дахии