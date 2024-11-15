ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали объекты "Хизбаллы" в Дахии

ВВС ЦАХАЛа осуществили четвертую волну атак на террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в пригороде Бейрута Дахия.

Удары были нанесены по оперативным штабам террористов, складам оружия и другим объектам террористической организации.

Как всегда, ЦАХАЛ предварительно публиковал предупреждения о готовящихся ударах, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.