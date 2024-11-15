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Израиль

Умер мужчина, получивший огнестрельное ранение в Лоде

Мада
Криминал в арабском секторе
время публикации: 15 ноября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 22:52
Умер мужчина, получивший огнестрельное ранение в Лоде
Flash90. Фото: М.Шай

Полиция сообщила, что в больнице скончался 23-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение на улице Рабби Акива в Лоде.

К моменту прибытия парамедиков он был без сознания и без пульса.

Бригада начала реанимацию пострадавшего, в ходе которой он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается врачами как критическое.

Полиция сообщает, что речь идет о перестрелке в арабском районе города.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 ноября 2024

В Лоде мужчина получил тяжелое огнестрельное ранение