Умер мужчина, получивший огнестрельное ранение в Лоде

Полиция сообщила, что в больнице скончался 23-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение на улице Рабби Акива в Лоде.

К моменту прибытия парамедиков он был без сознания и без пульса.

Бригада начала реанимацию пострадавшего, в ходе которой он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается врачами как критическое.

Полиция сообщает, что речь идет о перестрелке в арабском районе города.