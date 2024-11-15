Умер мужчина, получивший огнестрельное ранение в Лоде
время публикации: 15 ноября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 22:52
Полиция сообщила, что в больнице скончался 23-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение на улице Рабби Акива в Лоде.
К моменту прибытия парамедиков он был без сознания и без пульса.
Бригада начала реанимацию пострадавшего, в ходе которой он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается врачами как критическое.
Полиция сообщает, что речь идет о перестрелке в арабском районе города.
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