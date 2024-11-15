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Израиль

В UNIFIL заявили, что на позицию итальянских военных попал артиллерийский снаряд

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 15 ноября 2024 г., 22:41 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 22:44
В UNIFIL заявили, что на позицию итальянских военных попал артиллерийский снаряд
AP Photo/Hussein Malla

Миротворческие силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) заявили, что на позицию итальянских военных попал артиллерийский снаряд, который не взорвался.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в беседе со своим израильским коллегой, министром Гидеоном Сааром выразил протест, назвав инцидент "неприемлемым". Саар заверил его, что по этому вопросу будет проведено расследование.

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