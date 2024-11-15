В UNIFIL заявили, что на позицию итальянских военных попал артиллерийский снаряд

Миротворческие силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) заявили, что на позицию итальянских военных попал артиллерийский снаряд, который не взорвался.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в беседе со своим израильским коллегой, министром Гидеоном Сааром выразил протест, назвав инцидент "неприемлемым". Саар заверил его, что по этому вопросу будет проведено расследование.