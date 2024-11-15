В UNIFIL заявили, что на позицию итальянских военных попал артиллерийский снаряд
время публикации: 15 ноября 2024 г., 22:41 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 22:44
Миротворческие силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) заявили, что на позицию итальянских военных попал артиллерийский снаряд, который не взорвался.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в беседе со своим израильским коллегой, министром Гидеоном Сааром выразил протест, назвав инцидент "неприемлемым". Саар заверил его, что по этому вопросу будет проведено расследование.
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