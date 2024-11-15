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Израиль

Требуя билет на концерт Адира Миллера, эвакуированный из Кирьят-Шмоны наговорил на уголовное дело

время публикации: 15 ноября 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 11:49
Требуя билет на концерт Адира Миллера, эвакуированный из Кирьят-Шмоны наговорил на уголовное дело
Abed Rahim Khatib / Flash90

38-летний житель Кирьят-Шмоны, который был эвакуирован в начале войны в гостиницу в Тель-Авиве, требовал от сотрудницы тель-авивского муниципалитета обеспечить ему билет на шоу популярного стендаписта Адира Миллера, и его требования с каждым разом становились все более угрожающими. Муниципалитет обратился в полицию, и против мужчины были выдвинуты серьезные обвинения.

По данным обвинительного заключения, мужчина преследовал сотрудницу муниципалитета, выполнявшие функции координатора по делам эвакуированных, постоянно писал ей в WhatsApp, угрожал ей, оскорблял ее и обещал выследить ее и "свести с ней счеты", если она не выполнит его требований.

Как сообщает "Маарив", обвиняемый утверждал, что сотрудница муниципалитета "невзлюбила его", что она пыталась выселить его из центра эвакуации в тель-авивской гостинице, и угрожал покончить с ней, как только ее увидит. Он писал ей несколько дней подряд, подчеркивая, что если он не получит билет на шоу Адира Миллера, координатору "не поздоровится".

Ему вменяется телефонное преследование, угрозы жизни, здоровью и достоинству государственного служащего и вымогательство.

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