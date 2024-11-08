Миротворческие силы ООН на юге Ливана заявили, что "ЦАХАЛ уничтожает собственность UNIFIL"

Миротворческие силы ООН на юге Ливана заявили, что накануне бульдозером ЦАХАЛа была разрушена часть забора часть забора и бетонная конструкция на миротворческой позиции UNIFIL.

Представитель UNIFIL заявил, что речь идет о преднамеренном и уничтожении израильскими военными собственности миротворцев, что является "вопиющим нарушением" международного права.