Миротворческие силы ООН на юге Ливана заявили, что "ЦАХАЛ уничтожает собственность UNIFIL"
время публикации: 08 ноября 2024 г., 19:29 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 19:47
Миротворческие силы ООН на юге Ливана заявили, что накануне бульдозером ЦАХАЛа была разрушена часть забора часть забора и бетонная конструкция на миротворческой позиции UNIFIL.
Представитель UNIFIL заявил, что речь идет о преднамеренном и уничтожении израильскими военными собственности миротворцев, что является "вопиющим нарушением" международного права.
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