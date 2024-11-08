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Израиль

Миротворческие силы ООН на юге Ливана заявили, что "ЦАХАЛ уничтожает собственность UNIFIL"

время публикации: 08 ноября 2024 г., 19:29 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 19:47
Миротворческие силы ООН на юге Ливана заявили, что "ЦАХАЛ уничтожает собственность UNIFIL"
AP Photo/Hussein Malla

Миротворческие силы ООН на юге Ливана заявили, что накануне бульдозером ЦАХАЛа была разрушена часть забора часть забора и бетонная конструкция на миротворческой позиции UNIFIL.

Представитель UNIFIL заявил, что речь идет о преднамеренном и уничтожении израильскими военными собственности миротворцев, что является "вопиющим нарушением" международного права.

Израиль
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