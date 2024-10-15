Беннет формирует партию по модели компании хай-тек

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет продолжает процесс формирования своей партии.

Как сообщает "Кешет", Беннет организовал процесс отбора кандидатов для штаба и предвыборного списка, схожий с тем, что принят для отбора кандидатов на должности в хайтек-компаниях. Для этого он привлек одну из ведущих фигур в сфере отбора и назначения кадров, и кандидаты на посты в партии проходят интервью у нее. Те, кто пройдут интервью, будут направлены на дополнительные тесты и различные собеседования.

Согласно опубликованной информации, такой способ формирования партии вызвал резкую критику в окружении Беннета и среди тех, кто видел себя частью этой партии. "Политическая партия должна формироваться на доверии, не на тестах", – цитирует "Кешет" одного из кандидатов.

Приближенные экс-премьера утверждают, что модель отбора кандидатов избрана на основании выводов, сделанных после развала правительства перемен и партии "Ямина" и "правительства перемен", которое возглавлял Беннет.

На фоне присоединения Гидеона Саара к правительству, приближенные Беннета полагают, что у него есть достаточно времени для отбора кандидатов. Окончательное решение о формировании предвыборного списка Беннет примет только после того, как будет объявлено о роспуске Кнессета 25-го созыва.