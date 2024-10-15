ДТП на шоссе 65 возле Афулы, мотоциклист в критическом состоянии

На шоссе 65 неподалеку от перекрестка Меонот у въезда в Афулу мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали два человека: мотоциклист в возрасте около 30 лет получил крайне тяжелые травмы, водитель машины травмирован легко.

Парамедики и фельдшеры МАДА обнаружили мотоциклиста лежащим возле дороги, он не подавал признаков жизни: у пострадавшего не было пульса, и он не дышал.

Начав реанимацию, медики эвакуировали пострадавшего в больницу в критическом состоянии. Водитель машины также получил помощь на месте происшествия и был отправлен в больницу.