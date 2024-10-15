Террориста на 4-й трассе ликвидировал доброволец МАДА Гад Тимсит
время публикации: 15 октября 2024 г., 17:04 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 17:31
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала видеозапись, на которой доброволец МАДА Гад Тимсит, рассказывает, как ликвидировал террориста на 4-й трассе.
По словам Тимсита, он сначала принял террориста за полицейского, который машет, чтобы водитель остановился на обочине. Но тут террорист открыл огонь, четыре пули попали в машину. К счастью, ни Гад, ни его пассажир не пострадали. Тимсит выскочил из машины и застрелил террориста. Говорит, для "нейтрализации" хватило двух пуль.
Как сообщалось ранее, террорист успел убить 33-летнего старшину полиции Адира Кадоша. Еще несколько человек были ранены.
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