Террориста на 4-й трассе ликвидировал доброволец МАДА Гад Тимсит

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала видеозапись, на которой доброволец МАДА Гад Тимсит, рассказывает, как ликвидировал террориста на 4-й трассе.

По словам Тимсита, он сначала принял террориста за полицейского, который машет, чтобы водитель остановился на обочине. Но тут террорист открыл огонь, четыре пули попали в машину. К счастью, ни Гад, ни его пассажир не пострадали. Тимсит выскочил из машины и застрелил террориста. Говорит, для "нейтрализации" хватило двух пуль.

Как сообщалось ранее, террорист успел убить 33-летнего старшину полиции Адира Кадоша. Еще несколько человек были ранены.