x
15 октября 2024
|
последняя новость: 17:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2024
|
15 октября 2024
|
последняя новость: 17:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Террориста на 4-й трассе ликвидировал доброволец МАДА Гад Тимсит

время публикации: 15 октября 2024 г., 17:04 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 17:31
Террориста на 4-й трассе ликвидировал доброволец МАДА Гад Тимсит
Кадр из видео пресс-службы МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала видеозапись, на которой доброволец МАДА Гад Тимсит, рассказывает, как ликвидировал террориста на 4-й трассе.

По словам Тимсита, он сначала принял террориста за полицейского, который машет, чтобы водитель остановился на обочине. Но тут террорист открыл огонь, четыре пули попали в машину. К счастью, ни Гад, ни его пассажир не пострадали. Тимсит выскочил из машины и застрелил террориста. Говорит, для "нейтрализации" хватило двух пуль.

Как сообщалось ранее, террорист успел убить 33-летнего старшину полиции Адира Кадоша. Еще несколько человек были ранены.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2024

Опубликовано имя полицейского, убитого террористом на 4-й трассе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2024

Разрешено к публикации: на 4-й трассе террорист убил полицейского
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2024

Полиция: террорист на 4-й трассе был застрелен добровольцем МАДА
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2024

Теракт на 4-й трассе около Явне: убит полицейский, есть раненые, террорист застрелен