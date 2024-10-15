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Израиль

Герци А-Леви обсудил с итальянским коллегой ситуацию с UNIFIL

время публикации: 15 октября 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 15:26

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви провел беседу с начальником штаба обороны итальянских вооруженных сил адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

"Предметом обсуждения стали последние оперативные события, ситуация в сфере безопасности и связанные с ней вызовы, а также использование "Хизбаллой" близости к позициям миротворцев для террора против государства Израиль", – сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

А-Леви сообщил собеседнику, что ЦАХАЛ продолжит расследовать инциденты, в ходе которых пострадали дислоцированные в Южном Ливане миротворцы, и отметил важность взаимодействия в борьбе с террором. Он дал высокую оценку сотрудничеству вооруженных сил двух стран.

Отметим, что правительство Италии выразило глубокое возмущение инцидентом, в результате которого в результате действий ЦАХАЛа пострадали итальянские миротворцы. "Атаки израильской армии против миротворцев неприемлемы", – заявила премьер-министр Джорджа Мелони. В состав UNIFIL входит более 1000 итальянских солдат.

Израиль
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