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Израиль

Теракт на 4-й трассе совершил бывший житель сектора Газы

время публикации: 15 октября 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 17:31
Теракт на 4-й трассе совершил бывший житель сектора Газы
Liron Moldovan/Flash90

Официально подтверждено, что теракт на 4-й трассе около Явне совершил 28-летний Мухаммад Дардуна из Джабалии (север сектора Газы).

Однако версия о том, что он проник в Израиль из Газы, не подтверждается.

По данным следствия, Дардуна в последние годы жил в Иудее и Самарии, откуда нелегально проник на территорию Израиля с целью совершения теракта.

Террорист был застрелен. Он успел убить полицейского и ранить нескольких израильтян.

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