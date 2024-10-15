Теракт на 4-й трассе совершил бывший житель сектора Газы
время публикации: 15 октября 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 17:31
Официально подтверждено, что теракт на 4-й трассе около Явне совершил 28-летний Мухаммад Дардуна из Джабалии (север сектора Газы).
Однако версия о том, что он проник в Израиль из Газы, не подтверждается.
По данным следствия, Дардуна в последние годы жил в Иудее и Самарии, откуда нелегально проник на территорию Израиля с целью совершения теракта.
Террорист был застрелен. Он успел убить полицейского и ранить нескольких израильтян.
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