Итамар Бен-Гвир и Ахмад Тиби не сошлись во мнениях о том, кого считать террористом

В ходе обсуждения закона о депортации родственников террористов из Израиля, состоявшихся в законодательной комиссии Кнессета, разгорелась перепалка между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и депутатом Кнессета Ахмадом Тиби.

Ахмад Тиби назвал Бен-Гвира "провальным министром национальной безопасности" и позором для страны. "А вы здесь представляете семьи террористов? – не остался в долгу Бен-Гвир. – Вы представляете террористов? Да вы террорист!"

"Это вы террорист! – кричал в ответ Ахмад Тиби. – Вы еврейский террорист!"

"Вы здесь являетесь представителем семей террористов, и по сути – вы ходячий пример семьи террористов", – заявил Бен-Гвир в адрес Тиби.

"А вы глава фракции поддерживающих террор, что, на еврейских террористов закон не распространяется?" – отвечал ему Тиби.

На это депутат Альмог Коэн заявил, что еврейских террористов не существует, а Итамар Бен-Гвир пригрозил выгнать Ахмада Тиби.

Помимо зажигательного эфира на канале Кнессета, перепалка Итамара Бен-Гвира и его давнего непримиримого оппонента Ахмада Тиби попала в объектив фотографа Хаима Гольдберга, которому удалось сделать уникальные по динамике фотографии.