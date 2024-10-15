Возле Альфей-Менаше грузовик сбил мотоциклиста, пострадавший в тяжелом состоянии

На шоссе 5441 возле Альфей-Менаше грузовой автомобиль сбил мотоцикл. В результате этого инцидента мотоциклист, мужчина в возрасте около 40 лет, получил множественные травмы, он находится в тяжелом состоянии.

По сообщению "Маген Давид Адом", пострадавший был в сознании и страдал от множества травм и переломов. Он был отправлен на автомобиле интенсивной терапии в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.