Возле Альфей-Менаше грузовик сбил мотоциклиста, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 15 октября 2024 г., 16:20 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 16:20
На шоссе 5441 возле Альфей-Менаше грузовой автомобиль сбил мотоцикл. В результате этого инцидента мотоциклист, мужчина в возрасте около 40 лет, получил множественные травмы, он находится в тяжелом состоянии.
По сообщению "Маген Давид Адом", пострадавший был в сознании и страдал от множества травм и переломов. Он был отправлен на автомобиле интенсивной терапии в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.
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