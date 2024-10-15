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Израиль

Освобожденный в обмен на заложников террорист задержан за драку с мечом в Иерусалиме

время публикации: 15 октября 2024 г., 15:11 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 15:11
Освобожденный в обмен на заложников террорист задержан за драку с мечом в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Иерусалимская прокуратура представила обвинительное заключение против 19-летнего жителя деревни Ат-Тур в Восточном Иерусалиме, который участвовал в драке с применением холодного оружия. При себе у подозреваемого был рабочий японский нож и меч с длинным лезвием, которые он активно использовал во время драки.

В четверг вечером, 10 октября, в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о драке, произошедшей в районе Ат-Тур на востоке Иерусалима. На место происшествия прибыли крупные силы полиции и бойцы пограничной полиции МАГАВ.

Сотрудники полиции заметили, что один из участников драки держит "японский" нож с извлеченным лезвием и меч, но задержать подозреваемого не удалось, он скрылся с места происшествия. Тем не менее, его личность удалось установить, и вскоре он был арестован у себя дома.

В ходе допроса выяснилось, что 19-летний подозреваемый ранее привлекался к ответственности и был освобожден в рамках сделки по обмену палестинских заключенных на израильских заложников, женщин и детей, в начале войны "Железные мечи".

После допроса подозреваемый был помещен под стражу, во вторник ему были предъявлены обвинения в незаконном хранении и ношении холодного оружия. Прокуратура попросила продлить срок предварительного ареста подозреваемого до завершения судебных разбирательств.

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