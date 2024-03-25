Возле Яффских ворот в Иерусалиме произошла массовая драка между арабами и евреями
время публикации: 25 марта 2024 г., 22:59 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 23:13
Вечером 25 марта возле Яффских ворот Старого города Иерусалима произошла массовая драка между евреями и арабами.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что пограничник и бойцы ЯСАМа вклинились между участниками конфликта, развели их в разные стороны и вынудили их разойтись.
Были задержаны двое участников драки: обоим задержанным около 20 лет, один является жителем Восточного Иерусалима, другой – жителем Кирьят-Арбы. Задержанные доставлены в отделение полиции.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 25 марта 2024