Возле Яффских ворот в Иерусалиме произошла массовая драка между арабами и евреями

Вечером 25 марта возле Яффских ворот Старого города Иерусалима произошла массовая драка между евреями и арабами.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что пограничник и бойцы ЯСАМа вклинились между участниками конфликта, развели их в разные стороны и вынудили их разойтись.

Были задержаны двое участников драки: обоим задержанным около 20 лет, один является жителем Восточного Иерусалима, другой – жителем Кирьят-Арбы. Задержанные доставлены в отделение полиции.