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Израиль

На севере Израиля перевернулся автомобиль, четверо пострадавших

время публикации: 15 сентября 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 17:56
На севере Израиля перевернулся автомобиль, четверо пострадавших
Пресс-служба МАДА

Днем 15 сентября на 87-й трассе около перекрестка А-Мапалим перевернулся автомобиль. В результате аварии два человека были тяжело травмированы, еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Мужчину и женщину 20-25 лет, получивших тяжелые травмы, доставили на вертолете в больницу РАМБАМ в Хайфе. Двух других - в больницу "Зив" в Цфате.

Обстоятельства аварии уточняются.

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