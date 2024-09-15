На севере Израиля перевернулся автомобиль, четверо пострадавших

Днем 15 сентября на 87-й трассе около перекрестка А-Мапалим перевернулся автомобиль. В результате аварии два человека были тяжело травмированы, еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Мужчину и женщину 20-25 лет, получивших тяжелые травмы, доставили на вертолете в больницу РАМБАМ в Хайфе. Двух других - в больницу "Зив" в Цфате.

Обстоятельства аварии уточняются.