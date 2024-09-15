На стройке в Герцлии задержаны 12 палестинских нелегалов и их работодатель

Сотрудники полиции округа Глилот задержали на строительной площадке на улице Раши в Герцлии 12 палестинских рабочих, не имевших разрешений на пребывание и на работу в Израиле, а также их работодателя и водителя, доставляющего их с палестинских территорий.

Всего за последнюю неделю сотрудники полиции Глилот задержали 24 палестинских нелегалов в Герцлии и Рамат а-Шароне, арестованы также работодатель и водитель, который незаконно подвозил нелегалов. Автомобиль водителя конфискован полицией.

Расследование в отношении работодателя и перевозчика продолжается, полиция также рассматривает возможность закрыть строительный объект. В сообщении полиции подчеркивается, что те, кто нанимает палестинских нелегалов, подвергают опасности и себя, и все израильское общество как в сфере безопасности, так и в криминальной сфере.