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Израиль

На стройке в Герцлии задержаны 12 палестинских нелегалов и их работодатель

время публикации: 15 сентября 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 17:31
На стройке в Герцлии задержаны 12 палестинских нелегалов и их работодатель
Gili Yaari / Flash 90

Сотрудники полиции округа Глилот задержали на строительной площадке на улице Раши в Герцлии 12 палестинских рабочих, не имевших разрешений на пребывание и на работу в Израиле, а также их работодателя и водителя, доставляющего их с палестинских территорий.

Всего за последнюю неделю сотрудники полиции Глилот задержали 24 палестинских нелегалов в Герцлии и Рамат а-Шароне, арестованы также работодатель и водитель, который незаконно подвозил нелегалов. Автомобиль водителя конфискован полицией.

Расследование в отношении работодателя и перевозчика продолжается, полиция также рассматривает возможность закрыть строительный объект. В сообщении полиции подчеркивается, что те, кто нанимает палестинских нелегалов, подвергают опасности и себя, и все израильское общество как в сфере безопасности, так и в криминальной сфере.

Израиль
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