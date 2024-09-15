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Израиль

Сирены в центре Израиля

время публикации: 15 сентября 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 07:04
Сирены в центре Израиля
Фото NEWSru.co.il

В 6:32-6:36 сирена "Цева адом" прозвучала во многих городах в центре Израиля. Тревога была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Холоне, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах.

Сведений о пострадавших нет, отмечает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

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Предыдущая попытка обстрела центра Израиля из Газы была зафиксирована 29 августа 2024 года.

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