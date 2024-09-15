Сирены в центре Израиля

В 6:32-6:36 сирена "Цева адом" прозвучала во многих городах в центре Израиля. Тревога была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Холоне, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах.

Сведений о пострадавших нет, отмечает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

ЦАХАЛ: центр Израиля был обстрелян из Йемена, ракета упала на открытой местности

Предыдущая попытка обстрела центра Израиля из Газы была зафиксирована 29 августа 2024 года.