ЦАХАЛ: ракета по центру Израиля была запущена из Йемена
время публикации: 15 сентября 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 07:21
ЦАХАЛ сообщает: утром 15 сентября 2024 года центр Израиля был обстрелян из Йемена, ракета упала на открытой местности. Пострадавших нет.
В сообщении ЦАХАЛа сказано, что по Израилю из Йемена была запущена ракета "земля-земля".
Звуки взрывов, которые слышали в некоторых районах центра Израиля, были связаны с запусками ракет-перехватчиков, заявляют военные.
Другие подробности пока не приводятся.
Информация уточняется.
В 6:32-6:36 сирена "Цева адом" прозвучала во многих городах в центре Израиля. Тревога была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Холоне, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах.