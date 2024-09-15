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Израиль

ЦАХАЛ: ракета по центру Израиля была запущена из Йемена

время публикации: 15 сентября 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 07:21
ЦАХАЛ: ракета по центру Израиля была запущена из Йемена
Avshalom Sassoni/Flash90

ЦАХАЛ сообщает: утром 15 сентября 2024 года центр Израиля был обстрелян из Йемена, ракета упала на открытой местности. Пострадавших нет.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что по Израилю из Йемена была запущена ракета "земля-земля".

Звуки взрывов, которые слышали в некоторых районах центра Израиля, были связаны с запусками ракет-перехватчиков, заявляют военные.

Другие подробности пока не приводятся.

Информация уточняется.

В 6:32-6:36 сирена "Цева адом" прозвучала во многих городах в центре Израиля. Тревога была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Холоне, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах.

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