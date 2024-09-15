ЦАХАЛ подтверждает: трое заложников погибли при ударе Израиля по главарю террористов

Армия обороны Израиля опубликовала результаты расследования гибели троих заложников – Ника Бейзера, Рона Шермана и Элии Толедано, – в соответствии с которыми они погибли в результате удара ЦАХАЛа по месту, где укрывался командир бригады ХАМАСа "Северная Газа" Ахмед Андур.

В отчете подчеркивается, что причиной гибели заложников "с большой дозой вероятности" стал авиаудар ЦАХАЛа: такие выводы сделаны с учетом всех данных, включая место, где были обнаружены тела похищенных, заключение Института судебной медицины, исследование эффективности примененных боеприпасов и т. п., однако стопроцентно определить обстоятельства их смерти не представляется возможным.

Расследованием занимались офицеры отдела разведки, оперативные командиры ВВС и офицеры штаба по вопросам пленных и похищенных. Расследование было завершено несколько дней назад после того, как были исчерпаны все возможные разведывательные и оперативно-розыскные мероприятия.

По результатам следствия, все трое, по всей вероятности, были убиты в результате авиаудара ВВС Израиля по туннельному комплексу, в котором находился командир бригады ХАМАСа "Северная Газа" Ахмед Андур. На момент операции ЦАХАЛ не располагал информацией о возможном наличии похищенных в этом туннельном комплексе: более того, в распоряжении ЦАХАЛа была разведывательная информация о том, что вышеназванные заложники находятся в другом месте.

Поэтому район, где укрывался Андур, не был определен как место возможного содержания пленников. В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что на протяжении всей войны Армия обороны Израиля воздерживается от атак на районы, где есть признаки возможного пребывания похищенных. При разработке операций все задействованные израильские силы учитывают данные о предположительном местоположении заложников и прилагают огромные усилия для сбора информации о похищенных.

Тела 19-летних военнослужащих Ника Бейзера и Рона Шермана, которые служили в штаб-квартире дивизии "Газа" и были похищены в "черную субботу" 7 октября, и 28-летнего Элии Толедано, гражданина Израиля и Франции, похищенного 7 октября на фестивале в Реиме, были извлечены из туннеля, где находился Ахмад Андур, 14 декабря прошлого года. Они были доставлены в Израиль для захоронения.

Армия обороны Израиля разделяет горе близких погибших и продолжит оказывать им всевозможную помощь и поддержку. Своей высшей целью ЦАХАЛ считал и считает возвращение всех похищенных домой.