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Израиль

Ynet: Нетаниягу проведет в США пять дней

время публикации: 15 сентября 2024 г., 09:46 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 09:56
Ynet: Нетаниягу проведет в США пять дней
Flash90/Marc Israel Sellem/Pool

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН в пятницу, 27 сентября. Как сообщает портал Ynet, глава правительства выступит там за несколько часов до наступления шаббата.

Согласно опубликованной информации, глава правительства и его жена отправятся в США на борту самолета "Канаф Цион". По информации Ynet, премьер-министр Израиля намерен прибыть в США 24 сентября, за три дня до выступления на сессии Генассамблеи. На данный момент не запланированы официальные встречи главы правительства Израиля с политическими деятелями, принимающими участие в мероприятии, однако ожидается, что такие встречи пройдут в кулуарах Генассамблеи.

После выступления в ООН Нетаниягу проведет шаббат в Нью-Йорке и только после этого вернется в Израиль. Премьер-министр будет отсутствовать в Израиле пять дней.

Редакция Newsru.co.il обратилаcь в пресс-службу канцелярии главы правительства с вопросом о расписании визита Нетаниягу в США. К настоящему моменту ответ не получен.

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