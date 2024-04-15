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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о том, что операция по отражению атаки Ирана получила название

время публикации: 15 апреля 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 20:06

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что операция по отражению атаки Ирана в субботу, 13 апреля, получила название "Маген Барзель" ("Железный Щит").

Иран задействовал в ходе атаки Израиля сотни беспилотников, баллистических и крылатых ракет. С территории Ирана было осуществлено 350 запусков. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге 14 апреля сообщил, что Иран пытался обрушить на еврейское государство 60 тонн взрывчатки.

В отражении удара участвовали также США, Великобритания и Иордания, а израильские ПВО сообщили об уничтожении 99% иранских целей.

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