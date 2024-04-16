CNN: США ожидают смертоносного, но ограниченного удара Израиля по Ирану

Соединенные Штаты ожидают, что военный ответ Израиля на атаку Ирана будет ограниченным по масштабам, сообщили CNN высокопоставленный представитель администрации США и источник, знакомый с разведданными.

Алекс Маркордт и Наташа Бертранд пишут: разведка США предполагает, что военно-политическое руководство Израиля обдумывает возможность нанесения узкого и ограниченного удара по целям на территории Ирана, в Израиле исходят из необходимости смертоносного ответного удара (kinetic action), учитывая беспрецедентный масштаб иранской атаки, сообщил источник.

Израиль не уведомил США о том, какими могут быть планы ответных действий и когда ответный удар по Ирану может быть нанесен, сказал высокопоставленный представитель администрации. "Мы надеемся, что они предупредят нас, чтобы мы были готовы защитить наш персонал, не только военный, но и дипломатический во всем регионе", – сказал представитель администрации.

При этом данный чиновник заявил: если Израиль не ответит на атаку Ирана, США "уверены, что произойдет деэскалация" и ситуация вернется к статус-кво. В то же время последствия ответного удара со стороны Израиля он расценил как "весьма пугающие".