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CNN: США ожидают смертоносного, но ограниченного удара Израиля по Ирану

время публикации: 16 апреля 2024 г., 17:22 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 17:22
CNN: США ожидают смертоносного, но ограниченного удара Израиля по Ирану
AP Photo/Vahid Salemi

Соединенные Штаты ожидают, что военный ответ Израиля на атаку Ирана будет ограниченным по масштабам, сообщили CNN высокопоставленный представитель администрации США и источник, знакомый с разведданными.

Алекс Маркордт и Наташа Бертранд пишут: разведка США предполагает, что военно-политическое руководство Израиля обдумывает возможность нанесения узкого и ограниченного удара по целям на территории Ирана, в Израиле исходят из необходимости смертоносного ответного удара (kinetic action), учитывая беспрецедентный масштаб иранской атаки, сообщил источник.

Израиль не уведомил США о том, какими могут быть планы ответных действий и когда ответный удар по Ирану может быть нанесен, сказал высокопоставленный представитель администрации. "Мы надеемся, что они предупредят нас, чтобы мы были готовы защитить наш персонал, не только военный, но и дипломатический во всем регионе", – сказал представитель администрации.

При этом данный чиновник заявил: если Израиль не ответит на атаку Ирана, США "уверены, что произойдет деэскалация" и ситуация вернется к статус-кво. В то же время последствия ответного удара со стороны Израиля он расценил как "весьма пугающие".

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