Опубликованы новые данные о сбросе бомбы истребителем ЦАХАЛа на израильской территории

Израильские телеканалы "Кешет 12" и "Кан 11" опубликовали результаты расследования инцидента, в ходе которого истребитель ЦАХАЛа сбросил бомбу рядом с кибуцем Нир Ицхак.

Ранее сообщалось, что бомба весом 250 кг была сброшена всего в 1,5 км от жилых домов в кибуце. Бомба не взорвалась, но на месте ее падения образовалась воронка диаметром в несколько метров.

По данным расследования, сброс боеприпаса произошел в результате неисправности в электросистеме самолета.

Специалисты пришли к выводу, что инцидент произошел не из-за ошибки пилота или "человеческого фактора", а из-за технической неисправности.

Неисправность является специфической для конкретного самолета и не затрагивает весь серийный ряд истребителей F-16i.

Неисправный самолет выведен из эксплуатации до завершения полного технического обследования и устранения дефекта.