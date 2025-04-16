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Израиль

В Буркине разрушен дом террориста, причастного к гибели капитана ЦАХАЛа Алона Сакаджиу

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 16 апреля 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 21:05
В Буркине разрушен дом террориста, причастного к гибели капитана ЦАХАЛа Алона Сакаджиу
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Буркине разрушен дом террориста Хамама Хашаша, причастного к гибели капитана ЦАХАЛа Алона Сакаджиу и ранению 16 военнослужащих.

Операцию по сносу дома проводили военнослужащие бригады "Кфир" при поддержке пограничной полиции МАГАВ и ШАБАКа.

27 июня 2024 года в ходе антитеррористической операции в Дженине погиб офицер бригады "Кфир" – капитан Алон Сакаджиу, 22 года, из Хадеры. Он командовал группой снайперов спецназа "Харув". Еще один боец, из спецподразделения "Харув", был тяжело ранен. 15 военнослужащих получили ранения от легких до средней степени тяжести.

Транспортные средства бойцов ЦАХАЛа, действовавших в Дженине, подорвались тогда на глубоко заложенных мощных минах. Ответственность за диверсию в Дженине взяли на себя "Бригады Дженина" ("Исламский джихад").

Израиль
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