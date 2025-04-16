В больницу в Газе доставлены десять освобожденных заключенных

В среду, 16 апреля, в Европейскую больницу в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, из израильской тюрьмы были доставлены десять освобожденных заключенных.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

14 апреля в Газу вернули девять освобожденных заключенных – в рамках схожей процедуры.