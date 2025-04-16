Первый месяц операции "Сила и меч" в Газе: сотни ликвидированных террористов

ЦАХАЛ и ШАБАК подвели предварительные итоги первого месяца операции "Сила и меч", начатой в секторе Газы 18 марта 2025 года. С 19 марта возобновлены действия наземных сил ЦАХАЛа на территории Газы.

Военная операция была начата после двухмесячного периода прекращения огня. Власти Израиля пытаются вынудить ХАМАС принять условия новой сделки. Декларируется стремление к освобождению всех заложников (живых и мертвых), удерживаемых террористами в Газе.

За первый месяц операции были ликвидированы 11 высокопоставленных чиновников ХАМАСа (восемь из них в результате ударов в первый день операции) и сотни террористов разных группировок (прежде всего, ХАМАСа и "Исламского джихада"), 350-ю самолетами, вертолетами и БПЛА атаковано с воздуха около 1200 целей (включая более 100 точечных ликвидаций).

"Бригада Рафах" ХАМАСа, действовавшая на юге сектора Газы, уничтожена, заявляет ЦАХАЛ. Среди ликвидированных командиров боевиков – заместитель командира бригады, пять командиров батальонов, заместитель командира батальона, глава военной разведки террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа, 15 командиров рот.

В отчете приводится оценка ШАБАКа, согласно которой ликвидации обостряют внутреннюю борьбу в руководстве ХАМАСа и наносят ущерб координации между политическим и военным руководством организации. "Эти действия значительно продвинули процесс демонтажа административного и военного потенциала террористической организации ХАМАС", – сказано в документе.

В Газе действуют три дивизии ЦАХАЛа – 36-я "Гааш", 143-я "Газа" и 252-я "Синай", установившие наземный контроль примерно на 30% территории сектора Газа, значительно расширив оперативную зону безопасности.

Особое внимание в ходе операции уделяется обнаружению и уничтожению оружия, подземных укрытий и туннелей, террористической инфраструктуры.

Силы ЦАХАЛа окружили Рафиах, контролируя "Филадельфийский коридор" на границе с Египтом и установив контроль над "осью Мораг", отделяющей Рафиах от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ готов расширить контролируемую зону безопасности, установив контроль над большей частью территории сектора Газы, подчеркивается в отчете.

Отметим, что с 6 февраля 2025 года не поступало сообщений о гибели израильских военнослужащих в секторе Газы. Ни одного такого сообщения не было в первый месяц операции "Сила и меч". При этом раненые в ходе боевых действий были (в отчете ЦАХАЛа об этом не сказано).