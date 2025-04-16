Нетаниягу провел совещание по вопросу заложников
время публикации: 16 апреля 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 23:09
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание по вопросу заложников с переговорной группой и руководителями системы безопасности.
Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что Нетаниягу поручил продолжить шаги, направленные на освобождение наших заложников.
Согласно сообщениям в СМИ, совещание проводилось в режиме телефонной конференции, и в нем принял участие глава ШАБАКа Ронен Бар.