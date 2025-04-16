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Израиль

Нетаниягу провел совещание по вопросу заложников

Заложники
Биньямин Нетаниягу
ШАБАК
время публикации: 16 апреля 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 23:09
Нетаниягу провел совещание по вопросу заложников
Yair Sagi/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание по вопросу заложников с переговорной группой и руководителями системы безопасности.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что Нетаниягу поручил продолжить шаги, направленные на освобождение наших заложников.

Согласно сообщениям в СМИ, совещание проводилось в режиме телефонной конференции, и в нем принял участие глава ШАБАКа Ронен Бар.

Израиль
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