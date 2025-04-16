Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание по вопросу заложников с переговорной группой и руководителями системы безопасности.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что Нетаниягу поручил продолжить шаги, направленные на освобождение наших заложников.

Согласно сообщениям в СМИ, совещание проводилось в режиме телефонной конференции, и в нем принял участие глава ШАБАКа Ронен Бар.